Мурманск, , 14:18 — REGNUM В 2020 году Мурманский экотехнопарк перевыполнил план по утилизации отходов в полтора раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Управление отходами».

«Несмотря на вынужденный карантин на многих российских заводах-переработчиках, куда реализовывается полезное сырье из Мурманской области, целевые значения показателя по утилизации нацпроекта «Экология» в регионе перевыполнены в полтора раза при плановом значении в 6,3%», — сообщили в компании.

На переработку было отправлено 26,58% всех поступивших в экотехнопарк твердых коммунальных отходов, это 9,54% от общего объема собранного в регионе мусора. В Санкт-Петербурге и Москве из мурманского вторсырья производят в основном пластиковую тару и картонные изделия.