28 января 2021 | Время чтения 1 мин

Каргополь, Архангельская область, , 14:25 — REGNUM Город Каргополь Архангельской области издавна был центром гончарного ремесла. Раскопки на Соборной площади выявили множество обломков глиняной посуды. Гончарное ремесло в конце XIX века в Каргополе было сезонным — за зиму гончар делал 600−800 горшков на продажу, что обеспечивало ему 15−20 рублей дохода.

Центр народных промыслов «Берегиня», созданный в 1993 году, занимается в том числе изготовлением каргопольских расписных глиняных игрушек Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Глиняные фигурки людей и животных очень древнее занятие, но расписывать их в Каргополе стали в конце XIX века, о чем есть письменные свидетельства начиная с 1870 года. В ведомостях Олонецкого музея за 1871−1884 годов упоминаются полученные из деревни Шалга Каргопольского уезда глиняные расписные игрушки — мужик, женщина, корова, лошадь, бараны и олень.

Заготовки расписных игрушек выглядят как их древние прототипы – фигурки из обожженной глины. Центр «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В сувенирной лавке центра народных ремесел «Берегиня» игрушки на все вкусы, в том числе и новаторские. Центр «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Промысел то затухал, то снова появлялся на свет. Возрождение каргопольской игрушки в XX веке — заслуга двух мастеров из деревни Гринево Каргопольского района — Ивана Васильевича Дружинина (1881−1949) и Ульяны Ивановны Бабкиной (1889−1967). Игрушки И.В.Дружинина тяготели к древним формам, а У.И.Бабкина ввела много новых сюжетов, героев и форм, придала игрушкам движение.

Игрушка – собирательный образ каргопольского храма. Коллекция гостиницы «Каргополь» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Игрушка — Христорождественский собор Каргополя. Коллекция гостиницы «Каргополь» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Игрушка – собирательный образ каргопольского храма. Коллекция гостиницы «Каргополь» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

В 1993 году в Каргополе создан центр народных промыслов «Берегиня», где работает небольшой музей игрушки, с новаторскими сюжетами — Михаилом Ломоносовым, императрицей Екатериной и другими историческими персонажами. Игрушки — новые для игрушек сюжеты — каргопольские соборы и церкви, можно увидеть в гостинице «Каргополь». Новаторские каргопольские игрушки на продажу имеются в центре «Берегиня» и сувенирной лавке на Соборной площади Каргополя.

Александр Баранов — правитель Русской Америки. Музей центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Михаил Ломоносов – новый герой каргопольских игрушек. Музей центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Михаил Ломоносов занимается химическими опытами. Музей центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Михаил Ломоносов делает мозаичный портрет Петра Первого. Музей центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM Ломоносов пьет чай с президентом Российской академии наук графом Шуваловым. Музей центра «Берегиня» Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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