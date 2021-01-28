Москва, , 14:12 — REGNUM Сумма, подпавшая под санкции активов российских граждан, не очень впечатляет, особенно на фоне того, как оцениваются последствия санкций для самой экономики ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию Noble Russian Finance Club Александр Зюриков.

«А там, напомню, речь идет о десятках миллиардов евро, что особенно чувствительно на фоне продолжавшегося несколько лет застоя в европейской экономике и обвала в 2020 году, вызванного пандемией коронавируса.

Впрочем, Германия никогда не была особо популярна в качестве страны размещения капиталов среди российских граждан — эти деньги в основном либо концентрировались в крупных финансовых центрах, либо в оффшорах, либо в странах, предоставляющих гражданство за инвестиции.

Судя по тому, что основные суммы были заморожены в 2018—2020 гг., речь идет о средствах российских компаний и физических лиц, которые вели дела с предприятиями ФРГ, то есть и эти суммы немецкие власти фактически вынули из кармана у своего бизнеса, лишив его заработка.

Возможно, данные цифры озвучены именно сейчас в рамках попыток руководства Германии отстоять свою позицию относительно недейственности и контрпродуктивности американских санкций в свете борьбы вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Ангела Меркель использует переходный период в США для корректировки американской позиции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, потери европейского бизнеса из-за санкций, вводимых против России с 2014 года, составили миллиарды евро.

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