Нижний Новгород, , 14:08 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 28 января выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 474 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 83 029 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшие сутки выписаны 477 человек, всего выздоровели с начала пандемии 75 132 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 15 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2077 человек. Накануне сообщалось о 16 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 6214 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. С начала недели число инфекционных коек в регионе снизилось почти на 1,5 тыс. единиц. Кислородом обеспечены 3,7 тыс. коек, 859 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда также немного сократился, на 28 января остаются свободными 24% коек.