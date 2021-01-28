Москва, , 14:07 — REGNUM Нападение на сотрудников правоохранительных органов является преступлением в любом государстве. Об этом ИА REGNUM заявила исполняющая обязанности исполнительного директора — руководителя Аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.

«На многочисленных видео с прошедших акций мы видим агрессивные действия со стороны отдельных людей, крайне похожих на провокаторов, которые целенаправленно толкают других участников на щиты силовиков, первыми агрессивно нападают на сотрудников полиции явно с целью спровоцировать их на максимально жесткий ответ, и их главная цель — заснять действия полиции на видео и выложить это в Интернет. Они перешли грань разумного, и были не просто участниками протеста, пусть и не согласованного, что влечет административную ответственность, но совершали агрессивные нападения на сотрудников полиции, что совершенно недопустимо и является преступлением в любой стране! В других «демократических» государствах за нападение на полицейского они бы на месте получили пулю, и суд бы встал на сторону стража порядка», — сказала Спиридонова.

По её словам, пресекать беспорядки — прямая обязанность силовых структур, которые «стоят на страже интересов разумного большинства общества жить в безопасности, а не в анархии, боясь выйти на улицу»: «Мы все видели масштабные беспорядки в Америке в 2020 году, когда люди не могли рассчитывать на помощь полиции, а вынуждены были отбиваться от мародеров самостоятельно, и я надеюсь, в нашей стране такого не будет никогда!».

Спиридонова напомнила, что с юридической точки зрения право на мирный протест предполагает согласование митингов и шествий с органами местного самоуправления, и массовое мероприятие имеет свой порядок проведения, установленный законодательством, а во время проведения мероприятия его участники обязаны выполнять законные требования сотрудников полиции: «Прошедшие в минувшие выходные несогласованные митинги не похожи на мирный протест, скорее на агрессивную провокацию, и те, кто непосредственно принимал участие в нападениях на полицейских, должны быть привлечены к ответственности. Еще раз подчеркну — за нападения на полицейских при исполнении ими обязанностей следует уголовная ответственность в любой стране мира!».

Юрист подчеркнула, что сегодня есть масса способов направить энергию молодежи в полезное русло совершенствования общества — например, волонтёрство, благотворительность, общественно-полезная деятельность: «Но, увы, определенным политическим силам выгодно использовать юношеское чувство справедливости в своих политических целях — дестабилизировать ситуацию в стране, и если в жертву своим личным амбициям придется принести даже и жизни этих подростков — их это не остановит, неокрепшие ум и правосознание молодежи — их питательная среда».

Спиридонова напомнила фразу выдающегося российского государственного строителя Петра Столыпина о том, что «им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия»: «Фраза была сказана накануне революции и последовавших за ней кровавых событий гражданской войны, террора, эмиграции и прочих трагических событий, от которых пострадали целые сословия, миллионы людей, в том числе и тех, кто в это поверил и в этом участвовал. Не только как юрист, но и как ответственный гражданин, как любящий свою страну человек, как родитель — я бы ни за что не хотела повторения такого сценария».