Москва, , 14:02 — REGNUM В России на выплаты медикам за выявление онкологических заболеваний в 2021 году выделено почти 1,2 млрд рублей, заявил 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Сегодня распределим их (средства) между территориальными органами Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — сказал премьер-министр.

Мишустин напомнил, что речь идёт о введенных в прошлом году выплатах за выявление онкологических заболеваний при диспансеризации и на профилактических осмотрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России врачи будут получать по 1 тыс. рублей за выявление на ранних стадиях онкологических заболеваний. Это инновация в российской системе, сказал тогда министр.

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