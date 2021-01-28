Москва, , 14:02 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР Василий Лановой, который ранее был госпитализирован с COVID-19, переведен в реанимацию. Об этом 28 января сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

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"Вчера самочувствие Василия Семеновича ухудшилось <…>. Он находится под наблюдением врачей, а нам остается только надеяться на лучшее и молиться», — приводит его слова РИА Новости.

При этом отмечается, что информацию об ухудшении состоянии Ланового подтвердили в больнице №15 имени Филатова, где он пребывает на госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января стало известно, что у актера Василия Ланового и его супруги — Ирины Купченко — была выявлена коронавирусная инфекция. Позднее они были госпитализированы.