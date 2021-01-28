Волгоград, , 14:55 — REGNUM К обучению в очном формате приступят студенты Волгоградской области с 1 февраля. Об этом 28 января сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Власти приняли решение возобновить в полном объёме учебный процесс в очном формате для студентов среднего специального и высшего образования. При этом учебные заведения будут обязаны неукоснительно соблюдать все санитарно-эпидемиологические мероприятия, а также рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области.

Дистанционное обучение для студентов из-за пандемии коронавируса было введено в регионе в октябре 2020 года, при этом в каждом учебном заведении определяли свой формат удалённых занятий.