Москва, , 14:08 — REGNUM Период лечения блогера Алексея Навального, осужденного за преступления, от отравления не учитывался при контроле испытательного срока. Об этом сообщила 28 января глава профильного управления ФСИН России Елена Коробкова.

По её словам, с невозможностью Навального являться в инспекцию в связи с состоянием комы связано множество спекуляций. Однако осужденный систематически нарушал условия испытательного срока ещё до того, как попал в больницу.

«В частности — минимум 6 раз (с января по август) не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни», — сказала Коробкова «Интерфаксу».

Она добавила, что в ведомстве с пониманием отнеслись к болезни блогера, его не вызывали в инспекцию во время лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСИН попросила о замене Навальному условного наказания на реальное из-за систематических нарушений условий контроля.

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