Москва, , 13:58 — REGNUM Рейтинг Transparency International говорит о небольшом снижении коррупции в России. Тема старая и избитая, но не всем источником нужно верить, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Стоит ли доверять Transparency International? Дело в том, что данный рейтинг составляется на основании опроса так называемых экспертов. При этом все хорошо знают, как и за что Россию «любят» на Западе. Поэтому место нашей страны в данном рейтинге не сильно удивляет.

Следует также сказать, что рейтинг отражает не уровень коррупции в объективных показателях, а лишь восприятие людьми уровня коррупции в их жизни. Как известно, если человеку 100 раз сказать, что он свинья, то он захрюкает.

Большинство людей, в принципе, не способны к самостоятельному анализу, формируя собственное мнение из печатных и электронных СМИ, некоторые из которых постоянно трубят об ужасной коррупции в России. В своих публикациях пресса, естественно, использует и Transparency International, то есть доклад работает сам на себя.

Справедливости ради следует сказать, что наша страна выглядит достаточно пассивно в международном информационном пространстве, поэтому не стоит особенно удивляться и соответствующему образу России за рубежом.

На самом деле коррупция в России по мировым меркам средняя. Это вам подтвердит любой неангажированный человек, имеющий опыт международного бизнеса. Однако, к сожалению, она выше, чем в Западной Европе, Северной Америке или даже Белоруссии.

Вместе с тем наследие ельцинских времен нам предстоит разгребать еще не один десяток лет. Бытовую коррупцию можно победить либо жесткими репрессиями, либо подняв уровень нравственности в обществе. Оба варианта в нынешней России очень маловероятны.

Власть даже не может восстановить смертную казнь, а после десятилетий атеизма религиозные основы общества в значительной степени разрушены. Так что радоваться особо нечему, но и верить в откровенную чушь не стоит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции в 2020 году. Из 180 стран в рейтинге, составленном организацией Transparency International, Россия заняла 129-е место, поделив его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном.

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