Владикавказ, , 13:54 — REGNUM В Северной Осетии обвинили в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов троих жителей города Владикавказа. Преступная группа занималась торговлей оружием на территории региона, сообщили 28 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что с 2018 года было задокументировано несколько фактов продажи, в том числе трех пистолетов, автомата и 77 патронов на общую сумму 950 тыс. рублей. Покупателем выступил сотрудник полиции. После спланированного мероприятия преступники были задержаны сотрудниками управления ФСБ.

В отношении троих продавцов, младшему из которых 34 года, а старшему — 46 лет, возбудили уголовное дело. По приговору суда они получили наказание в виде лишения свободы сроком от полутора до трех лет.

При этом, как отметили в прокуратуре, хоть обвиняемые и не признали своей вины, приговор вступил в законную силу.

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