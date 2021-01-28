Уфа, 28 января 2021, 13:57 — REGNUM Программа «Земский учитель» будет продолжена в текущем году в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе обращения с Посланием госсобранию республики.
По его словам, руководство республики поддерживает молодых учителей и выделяет гранты тем учителям, которые трудятся в сельской местности.
Он также отметил, что несмотря на известные трудности в 2020 году в Башкирии увеличилось количество стобалльников в ходе сдачи ЕГЭ: так, в 2019 году в республике было 111 стобальников, а в прошлом году — 127.
Хабиров отметил, что с таких учеников нужно брать пример, поскольку они подтверждают, что для упорных и умных нет никаких преград для движения вперёд.
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