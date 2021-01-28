Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке полицейского спецназа пресекли деятельность подпольного казино, располагавшегося в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В нелегальном игорном заведении, находившемся на цокольном этаже нежилого помещения, силовики обнаружили стол с рулеткой, столы для игры в покер и пять игровых автоматов.

В ходе операции удалось задержать организаторов подпольного казино — 37-летнего и 48-летнего местных жителей.

Против них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Теперь задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и крупный штраф.