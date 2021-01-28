Казань, , 13:57 — REGNUM В Татарии за 2020 год сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Глава республики Рустам Минниханов на заседании итоговой коллегии МВД по РТ отметил, что это еще не повод для успокоения.

Он предложил еще активнее развивать в регионе системы профилактики правонарушений, шире использовать возможности муниципальных служащих, волонтеров и правоохранительных организаций.

С помощью видеокамер в Татарии раскрыли порядка 2 тыс. преступлений, выявили около 6 тыс. административных правонарушений. По мнению главы РТ, в целях рационального использования систем видеонаблюдения их следует устанавливать в наиболее криминогенных местах.

ИА REGNUM в июне 2020 года сообщало, в Татарии новая технология на основе искусственного интеллекта в тестовом режиме была запущена в казанском метрополитене на станции «Проспект Победы». С помощью видеокамер отслеживали нарушителей масочного режима и безопасной дистанции.

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