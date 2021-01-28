Ижевск, , 13:49 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 января выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 174 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 25 278 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей коронавируса — девять детей в возрасте до 14 лет и 46 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны 177 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 21 451 человек. 332 жителя Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки один человек скончался от COVID-19. Накануне летальных случаев не было.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3495 человек. Из их числа 2877 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 463 — в состоянии средней степени тяжести, 155 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января первый компонент прививки от коронавируса получили 4495 жителей Удмуртии. Из этого числа 772 человека получили полный комплект вакцины.

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