Курган, , 13:46 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 30 зарегистрировано в Кургане, сообщает 28 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 98 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 28 января выявлено 15 045 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 13 063 человека, 204 пациента с COVID-19 скончались.