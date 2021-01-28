Ташкент, , 13:46 — REGNUM В 2020 году в Ташкенте незаконно построили более ста многоэтажных жилых домов. Об этом заявил главный архитектор города Нуриддин Сагатов, сообщили в телеграм-канале агентства информации и массовых коммуникаций.

По его словам, в столице Узбекистана увеличилось число случаев строительства многоэтажного жилья на земельных участках для индивидуального жилищного строительства.

Сагатов сказал, что из-за подобных нарушений в системе коммуникаций домов возникают нарушения. «Некоторые из них обесточены, а в некоторых происходят различные аварии», — сказал архитектор.

Согласно действующему Градостроительному кодексу Узбекистана, на земельных участка для индивидуального жилищного строительства запрещается строить многоквартирные дома.

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