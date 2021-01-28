Тамбов, , 13:45 — REGNUM В Тамбовской области 28 января подтверждено 156 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 22 тыс. 89 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 397 пациентов, в том числе 43 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 262 человека.