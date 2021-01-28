Владимир, , 13:38 — REGNUM Во Владимирской области 28 января подтверждено 148 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 23 тыс. 42 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 225 пациентов, в том числе 139 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 662 человека.