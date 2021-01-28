Москва, , 13:36 — REGNUM На базе Единой цифровой платформы здравоохранения Москва запустила специальный сервис автоматического анализа рентгенологических исследований, в котором используются технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщается в телеграм-канале Оперативного штаба столицы.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, эти меры позволят врачам из любого региона России обработать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, которые уже применяются в столичных медучреждениях. Также медицинские работники смогут получить комментарии московских экспертов по результатам анализа.

«Анализ данных занимает в большинстве случаев 1−2 минуты, максимум 15 минут. Инструменты работают в формате «подсказок» для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех», — рассказала Ракова.

Читайте развитие сюжета: Нелегальные таксисты в Москве за год совершили тысячи правонарушений