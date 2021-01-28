Казань, , 13:40 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов заявил, что профилактика правонарушений, особенно среди несовершеннолетних, является важным направлением работы МВД. Об этом он сказал на заседании итоговой коллегии республиканского ведомства 28 января.

Необходимо реагировать на все поступающие сигналы от родителей и школ, а также более активно заниматься подростковой преступностью. Наши учебные заведения здесь не дорабатывают. Главное — своевременно выявить и решить острые проблемы, чтобы впоследствии они не привели к трагедии, отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, Минниханов поручил республиканской прокуратуре усилить контроль за подростковой преступностью. Возросшее число преступлений, совершаемых несовершеннолетними и против них, требует от прокуратуры введения дополнительных мер.

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