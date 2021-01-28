Екатеринбург, 28 января 2021, 13:30 — REGNUM Инициатива по организации платных вытрезвителей весьма актуальна, заявил главный нарколог министерства здравоохранения Свердловской области Олег Забродин на пресс-конференции.
По словам врача, весь «комфорт», обеспеченный вытрезвителем, должен оплачиваться попавшим в учреждении человеком.
«Это услуги, которые должны предоставлять частные лица. И все условия должны быть оплачены самим лицом, которое приняли», — сказал Забродин.
Нарколог поддержал закон о создании в России системы платных вытрезвителей, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме предложили организовать сеть лечебных и реабилитационных учреждений для алкоголиков и наркоманов.
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