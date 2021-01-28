Париж, , 13:31 — REGNUM Прокуратура Парижа завела дело об организации вечеринки в полицейском участке пригорода столицы Обервиль «в нарушение правил обеспечения социальной дистанции». Об этом в четверг, 28 января, сообщает Le Figaro.

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Как уточняют журналисты, в сеть интернет попала видеозапись, в которой сотрудники полицейского участка в Обервиле, предположительно, участвуют в «прощальной вечеринке», посвященной одному из сотрудников, без масок и без соблюдения социальной дистанции.

«По отношению к нарушителям будут предприняты административные меры», — говорится в сообщении прокуратуры Парижа на ее официальной странице в социальной сети Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции арестовали владельца ресторана Le Poppies в центре города Ницца Кристофа Уильсона, открывшего заведение 27 января, несмотря на все антикоронавирусные ограничения.

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