Астрахань, , 13:23 — REGNUM В Астраханской области 28 января подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 123 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 690 человек.

Выздоровели 14 тыс. 983 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 475 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,95.

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