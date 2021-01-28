Томск, , 13:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области коронавирус выявлен у 115 человек, за весь период пандемии — у 27 947 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в оперштабе региона.

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За сутки выздоровели 128 человек. Всего в списке выздоровевших в Томской области значатся 25 025 фамилий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в Томской области выявили 102 случая заражения, выздоровели 132 человека.

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