Москва, , 13:18 — REGNUM Статус вакцины «Спутник V» в качестве безопасной является подтверждённым специалистами. Об этом на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания» заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ, кандидат биологических наук Дарья Егорова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Мы подтвердили высокую безопасность вакцины, не зарегистрировали ни одного вакциноассоциированного серьезного побочного явления и ни одной смерти, которая может быть ассоциирована с применением вакцины», — сказала Егорова.

Ранее стало известно, что в России от COVID-19 вакцинировались более двух миллионов граждан.