Казань, , 13:24 — REGNUM Министерство внутренних дел по Татарии в 2020 году в целом выполнило поставленные задачи по обеспечению правопорядка. Об этом заявил глава республики Рустам Минниханов 28 января во время расширенного заседания коллегии МВД по РТ.

По итогам года окончены расследования и направлены в суд уголовные дела почти по 25 тыс. преступлений, каждое пятое из которых тяжкое и особо тяжкое. Раскрываемость данных преступлений в регионе превышает не только окружные значения, но и российские, сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

В прошедшем году на территории Татарии выявили 5037 наркопреступлений, к уголовной ответственности привлекли 1860 человек. В экономической сфере зарегистрировано 2527 преступлений. Пресечено 1098 коррупционных нарушений закона.

Наиболее проблемным остается вопрос раскрытия дистанционных краж и мошенничества. Еженедельно жертвами подобных преступлений становятся около 30 жителей республики, общий ущерб достиг порядка 20 млн рублей. За 2020 год за мошенничества удалось задержать 713 преступников, рост в 1,5 раза.

Ситуацию нужно менять радикально, в частности обеспечить безопасность интернет-пространств, подчеркнул Минниханов. С населением необходимо проводить профилактическую работу, широко информировать через СМИ. Да и сотрудники правоохранительных органов по борьбе с данными преступлениями должны повышать профессионализм, добавил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, в правоохранительные органы столицы Татарии обратился 35-летний местный житель, который пострадал от мошенников, лишившись 900 тыс. рублей.

Читайте также: Мошенники в Татарии совершенствуются в способах обмана

Читайте также: Мошенники обманули жительницу Казани почти на полмиллиона рублей