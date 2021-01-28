Липецк, , 13:15 — REGNUM В Липецкой области 28 января подтверждено 150 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 20 тыс. 483 положительных теста.

За весь период наблюдения 16 тыс. 494 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 154 — за последние сутки. 363 человека скончались.