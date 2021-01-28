Москва, , 13:15 — REGNUM В советское время были засекречены очень многие архивы — по преступлениям в Великой Отечественной войне, в том числе. все судебные дела нацистов и пособников, поскольку история была сферой идеологии, существовал институт цензуры и т. д. Часть архивов открылась в 1990-е годы, часть недоступна и сейчас. Причем сохранение грифа секретности иногда вообще не оправдано, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Гриф не соотносится со сроком рассекречивания, не коррелирует с законом о гостайне. Да, рассекречивание идет, над этим работает по ежегодному плану Федеральное архивное агентство, но медленно. Поэтому некоторые сферы военной истории вообще не рассекречены, особенно в ведомственных архивах.

Так, почти все дела над нацистскими военными преступниками из Центрального архива ФСБ не выдаются исследователям. Это парадокс, поскольку часть этих дел уже опубликована 15−20 лет назад в РФ и скопирована для Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне.

Часть материалов этих есть в немецком архиве в Людвигсбурге, куда их передавал еще СССР. Так что получить доступ за рубежом иногда проще. Кстати, вот архив СБУ рассекретили почти целиком и многие ученые сейчас работают с этими источниками, в том числе по теме преступлений нацизма.

В общем, нет смысла скрывать от ученых документы о нацистских преступлениях. Напротив, такие документы могут стать частью правового просвещения и инструментом борьбы с неонацизмом.

Постепенно это понимают и в Москве. Реализуется проект «Без срока давности», идет системная публикация источников о преступлениях оккупантов, в том числе публикуются и материалы судов.

Новая версия Конституции РФ гласит, что обязанность государства — «обеспечивать защиту исторической правды». Историческая правда базируется на документах, как часто говорят политики.

И раз в России особое отношение к теме Великой Отечественной войны, то и документы о ней должны быть максимально доступны», — высказал свое мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности опубликовала материалы вынесенного в Киеве приговора нацистам в 1946 году.

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