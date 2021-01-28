Москва, , 13:13 — REGNUM Советского и российского актёра Василия Ланового, попавшего в больницу с COVID-19 и пневмонией, перевели в отделение реанимации. Об этом ТАСС заявил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

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«Он находится в реанимации, всё проходит под контролем врачей», — сказал Крок.

Василий Лановой со своей супругой были госпитализированы в начале января 2021 года. У обоих был обнаружен COVID-19.