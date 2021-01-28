Москва, 28 января 2021, 13:13 — REGNUM Советского и российского актёра Василия Ланового, попавшего в больницу с COVID-19 и пневмонией, перевели в отделение реанимации. Об этом ТАСС заявил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
«Он находится в реанимации, всё проходит под контролем врачей», — сказал Крок.
Василий Лановой со своей супругой были госпитализированы в начале января 2021 года. У обоих был обнаружен COVID-19.