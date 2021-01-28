Уфа, , 13:14 — REGNUM Восстановить рынок труда до конца 2021 года намерены в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава республики Радий Хабиров во время обращения с Посланием региональному государственному собранию.

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По его словам, стабильность республиканской экономики напрямую зависит от показателей безработицы и занятости населения. И эти показатели в настоящий момент не устраивают руководство региона.

«Уровень безработицы вырос по сравнению с январём-ноябрём прошлого года на два процента — до шести процентов. Конечно, есть объективные причины такого скачка. Но однозначно до конца года мы должны восстановить республиканский рынок труда», — сообщил он.

Хабиров также отметил, что дал соответствующие поручения правительству региона: меры уже подготовлены.

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