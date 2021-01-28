Омск, , 13:09 — REGNUM За сутки в Омской области скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 января в региональном оперштабе.

За весь период пандемии в Омской области умерли 1072 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в Омской области выявлено 36 650 носителей коронавируса, выздоровели 23 730 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области выявили 166 новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: В Омской области продлили «коронавирусный» режим повышенной готовности