Нур-Султан, , 13:06 — REGNUM Алмалинский районный суд Алма-Аты приговорил бойца смешанных единоборств Куата Хамитова к шести месяцам ограничения свободы, сообщает издание Tengrinews.

Суд признал спортсмена виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 272 Уголовного кодекса республики («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Во время отбывания наказания Хамитов не может менять место жительства, всегда должен присутствовать дома с 22:00 до 6:00. Ему запрещается посещать увеселительные заведения и выезжать за границу.

Ранее Хамитов полностью признал свою вину. Он также попросил суд назначить ему наказание, не связанное с запретом выезда за границу.

Напомним, в сентябре 2020 года полиция доставила Куата Хамитова в отделение полиции в Алма-Ате. Он стал подозреваемым по делу о призыве к насилию. Преступные действия были выявлены во время мониторинга социальных сетей.