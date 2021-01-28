Курск, , 13:05 — REGNUM В Курской области 28 января зарегистрировано 178 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 25 тыс. 749 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 22 тыс. 646 пациентов, в том числе 155 — за последние сутки. Скончался 361 человек.

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