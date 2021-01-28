Москва, , 13:04 — REGNUM Проект Стратегии развития лесного хозяйства в России до 2030 года одобрило правительство РФ, сообщил 28 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Исаак Левитан. Березовая роща. 1885-1889

Целью стратегии стало повышение эффективности отрасли, переход к интенсивному развитию лесного хозяйства.

К 2030 году в России, согласно проекту стратегии, должна быть полностью восстановлена площадь леса, численность занятых в отрасли достигнет 820 тыс. человек, а предприятия должны обеспечить поступления в бюджет в виде налогов.

«Поддерживаем», — сказал Мишустин, выслушав доклад по этой теме.