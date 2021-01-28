Мурманск, , 13:04 — REGNUM В Мурманской области число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 808 — за последние сутки скончались еще семь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, 27 января список заболевших пополнили 187 человек, из них — 97 в Мурманске. 21 новый случай зарегистрирован в Кандалакшском районе, 14 — в Мончегорске, по 9 — в Печенгском, Терском, Кольском районах и городе Апатиты, по 8 — в Североморске и Оленегорске. Единичный случай COVID-19 зафиксирован в Кировске.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 2711 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне мурманский губернатор заявил о своем намерении сделать повторную прививку от COVID-19.