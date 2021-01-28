Сухум, , 13:05 — REGNUM Жителей Абхазии, благодаря помощи России, скоро начнут вакцинировать от COVID-19. Об этом 27 января в эфире АГТРК заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

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«Благодаря помощи российских коллег в республике в скором времени будет запущен процесс вакцинации», — сказал Бжания.

Он отметил, что Россия оказала серьезную помощь Абхазии в борьбе с пандемией: российские медики приезжали работать вахтовым методом, а Минобороны РФ прислало полевой госпиталь в Сухум. Глава Абхазии также выразил благодарность абхазским медикам, которые работают в непосредственном контакте с пациентами с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным на вечер 27 января, в Абхазии за время пандемии выявили 11 355 носителей SARS-CoV-2. Из них 9467 — победили эту инфекцию. В больницах республики лечатся 248 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция».

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