Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM Свердловские медики выписали уже 61 948 пациентов, у которых ранее регистрировали COVID-19 с начала пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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По данным на 28 января 2021 года, за минувшие сутки выписано 384 человека. Для сравнения, за день до этого сообщалось о выписке 379 пациентов.

В больницах лежат 2147 пациентов с COVID-19 в средней тяжести. Ещё 388 пациентов находятся в тяжёлом состоянии (269 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 183 — на аппаратах ИВЛ).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено почти 2 тыс. смертей от COVID-19.

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