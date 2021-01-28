Уфа, 28 января 2021, 13:19 — REGNUM Сменить название антиковидного паспорта намерены в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров журналистам.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
По его словам, для него было очень неожиданно узнать, что республиканская идея по созданию антиковидных паспортов будет так своеобразно и бурно принята в масштабе всей страны.
Он предположил, что по всей видимости многих граждан смутило само слово «паспорт».
Хабиров отметил, что 28 января в правительстве пройдет заседание оперативного штаба, на котором будут приняты решения о снятии некоторых ограничений, ранее введенных для недопущения распространения коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии использовали 94% имеющейся вакцины от коронавируса