Уфа, , 13:19 — REGNUM Сменить название антиковидного паспорта намерены в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава региона Радий Хабиров журналистам.

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По его словам, для него было очень неожиданно узнать, что республиканская идея по созданию антиковидных паспортов будет так своеобразно и бурно принята в масштабе всей страны.

Он предположил, что по всей видимости многих граждан смутило само слово «паспорт».

"Здесь сработала фраза: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Видимо, все-таки, это было неудачное название, ведь по сути это QR-код», — сообщил он.

Хабиров отметил, что 28 января в правительстве пройдет заседание оперативного штаба, на котором будут приняты решения о снятии некоторых ограничений, ранее введенных для недопущения распространения коронавируса.

«На заседании штаба мы обсудим и проект антиковидного паспорта и, наверное, придумаем другое название для этого проекта из-за излишнего внимания. Это будет либо сертификат, либо справка, которая смогла бы подтверждать у человека факт вакцинации или наличие антител», — сообщил глава республики.

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