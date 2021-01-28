Белгород, , 13:08 — REGNUM 20-летний гражданин сопредельного государства осуждён за склонение и вовлечение лиц в террористическую деятельность в Белгороде. Молодой человек склонил к вступлению в ряды незаконных бандформирований двух человек, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Свою деятельность на территории Белгородской области мужчина начал в январе 2018 года. Под предлогом религиозного единства он склонил к вступлению в террористическую организацию двух граждан ближнего зарубежья, которым было 25 лет и 24 года. Один из согласившихся 5 января 2018 года покинул Россию, примкнул к экстремистам и был ликвидирован в ходе боевых действий.

В 2019 году в отношении подсудимого суд уже выносил приговор за аналогичное преступление. По совокупности приговоров иностранному вербовщику назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы.