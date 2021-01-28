Москва, , 12:57 — REGNUM Внесенные в административный регламент изменения относительно требований к фотографиям, конечно, является логичным шагом. Фотография в паспорте служит целям идентификации личности, и любая ретушь может ввести в заблуждение, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Близнецы или просто очень похожие друг на друга люди имеют отличия в определенных чертах лица, которые при ретуши будут просто незаметны. Это дает возможность для разного рода мошеннических действий.

Например, один человек подписывает договор от имени второго, получает за это деньги, а затем второй заявляет о фальсификации на том основании, что не ставил подпись на документе, и этот факт, естественно, подтвердит почерковедческая экспертиза.

Интересен запрет на предоставление фото в форменной одежде. Видя на фотографии в паспорте человека в форме, граждане склонны верить, что перед ними действующий сотрудник правоохранительных органов, даже при отсутствии у последнего удостоверения. Этим обстоятельством также пользуются мошенники.

Поэтому внесенные изменения я поддерживаю, а фотосессии, в том числе костюмированные, и отретушированные фотографии предлагаю оставить для социальных сетей, тем более что эти фотографии увидят значительно больше людей, чем строго официальное фото в паспорте», — высказал свое мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в России вступил в силу новый административный регламент, составленный МВД РФ, согласно которому гражданам запрещается обрабатывать фотографии для паспортов.

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