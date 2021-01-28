Москва, , 12:52 — REGNUM Система идентификации мигрантов из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет усовершенствована. Об этом 28 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он отметил, что в 2020 году на территории России находились 2,5 млн граждан из государств союза.

«Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует остаться в России более трёх месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, условие является необходимым в ситуации распространения опасных вирусов.