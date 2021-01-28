Владикавказ, , 12:51 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт укрытия от уплаты налогов в особо крупном размере. В совершении налогового преступления подозревается директора спиртзавода, сообщили 28 января в пресс-службе МВД по региону.

Генеральный директор умышленно предоставил в налоговый орган недостоверные декларации по уплате налога на добавленную стоимость, в которых существенно занизил объемы производимой и реализуемой его предприятием продукции. В результате государственная казна недосчиталась налогов на сумму более 51 млн рублей.

За совершение преступления гендиректору грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году за совершение подобного преступления к ответственности привлекли главного бухгалтера компании, которая продавала строительные материалы. Сумма ущерба, нанесенного ею, составила 19 млн рублей.

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