Чита, , 12:44 — REGNUM Общественники регионального отделения ОНФ в Забайкальском крае помогли ветерану Великой Отечественной войны Степану Пономарёву выпустить книгу о войне и послевоенной жизни. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, издание получило название «Незабудка».

Ветеран Великой Отечественной войны Степан Пономарёв и общественники Пресс-служба правительства Забайкальского края

"Книга была издана, но в нее не вошла большая часть рукописи, о чем Степан Михайлович очень сожалел. Спустя девять месяцев кропотливой работы вот он, долгожданный результат: тираж книги воспоминаний Степана Михайловича к ранее изданной «Незабудке», — пояснила представитель медиацентра движения добровольцев Забайкальского края «Мы вместе» Елизавета Кулакова.

Степан Пономарев — заслуженный работник милиции, полковник в отставке линейного управления МВД России на транспорте, активный член ветеранской организации. На фронт попал в 16 лет, принимал участие в боевых действиях с японскими захватчиками. После войны продолжил служить в транспортной полиции и больше сорока лет боролся с преступностью на забайкальской магистрали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья: 175 тысяч человек отправились на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизнь за свободу и независимость Родины.

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