Москва, , 12:44 — REGNUM На второй этап строительство медицинского центра в городе Кызыл правительство России направит около 2 млрд рублей. Об этом 28 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что правительство продолжает поддерживать регионы с непростой социально-экономической ситуацией.

«Сегодня речь о Туве. Выделим почти 2 млрд рублей на второй этап строительства многофункционального медицинского центра в городе Кызыл», — сказал Мишустин, напомнив, что это второй транш. В сентябре были направлены средства на первый этап строительства.