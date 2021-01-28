Джакарта, , 12:44 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 13 695 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 28 января 2021 года в стране выявлен 1 037 993 носителя коронавируса.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии 842 122 пациента вылечили от коронавируса.

Кроме того, в стране за сутки от коронавируса скончались 476 человек. В Индонезии вторые сутки подряд зарегистрировано рекордное число смертей от коронавируса. 27 января 2021 года от коронавируса в стране умерли 387 человек.

Всего эпидемия унесла жизни 29 331 человека в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве связи и информатики Индонезии заявили, что 30% индонезийских граждан по-прежнему сомневаться в безопасности вакцины против коронавируса.

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