Москва, , 12:43 — REGNUM Реакция прокуратуры и Роскомнадзора на размещение в социальных сетях призывов к участию в митингах является объяснимой. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я знаю, что активно в данном случае работал Роскомнадзор. Роскомнадзор активно работал в этом плане, они и призывали различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратура тоже реагирует, вполне объяснимо», — сказал Песков.

По его словам, крупные соцсети, такие как Facebook, Google и другие, становятся основными площадками для размещения подобной рекламы, «поэтому они и предупреждаются»: «Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций».

При этом Песков подчеркнул, что решения о наказании за соответствующие нарушения принимает не Кремль, а надзорные органы, которые взвешивают все «за» и «против»: «В случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом».

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что чрезмерные нарушения закона со стороны социальных сетей, если таковые случаются требуют «адекватной реакции».