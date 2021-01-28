Москва, , 12:43 — REGNUM Власти Болгарии с 29 января вводят новое правила для въезда иностранных граждан в страну. У туристов потребуют справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Новое условие въезда туристов в Болгарию любым видом транспорта будет действовать пока три месяца — до 30 апреля 2021 года. Граждане, не предъявившие тест, будут помещены на 10-дневный карантин.

Тест не потребуется для транзитных пассажиров, следующих через аэропорты Болгарии. Также с 1 февраля по 30 апреля в Болгарии становится обязательным ношение медицинских масок во всех общественных местах и транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии летом намерены возобновить чартерные рейсы. В аэропортах страны ожидают более 10 тыс. чартеров.

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