Москва, , 12:42 — REGNUM Правительство пока не сформулировало официальной позиции по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом 28 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, этот вопрос рассматривается в правительстве. «Это тема для достаточно интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано», — сказал Песков.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова прокомментировала увеличение пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2020 года.

По её словам, ежегодное увеличение размера пенсии у данной категории граждан связан с тем, что с зарплаты пенсионера удерживаются пенсионные взносы, поэтому пенсионные выплаты должны ежегодно изменяться.

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