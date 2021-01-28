Ставрополь, , 12:42 — REGNUM Преступную группу, изготавливавшую и распространявшую наркотики разоблачили на Ставрополье. Её участниками были трое жителей Ростовской области, приехвшие в город Изобильный с целью ведения противоправной деятельности для получения доходов.

Однако эта деятельность попала в поле зрения правоохранителей, злоумышленники были задержаны, в снятом ими дачному домике была обнаружена лаборатория, в которой изъяли 12 кг мефедрона. В лаборатории были обнаружены компоненты для изготовления еще 51 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Готовый наркотик был получен путем химического синтеза из компонентов, приобретенных организатором группы наркоторговцев. Его личность пока не установлена, как и личность химика, обучавшего двоих исполнителей.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении троих участников преступного сообщества завершено и передано в суд. Правоохранители предпринимают меры для установления других участников группы.

Читайте также: На Ставрополье задержаны наркодилеры с килограммом наркотиков